Трамп пен Путиннің Аляскадағы келіссөздерінің қорытындысы жарияланды
Сурет: Facebook/White House
2025 жылдың 16 тамызына қараған түні Аляскадағы кездесуден кейін Ресей және АҚШ президенттері Владимир Путин мен Дональд Трамп бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
РИА Новостидің хабарлауынша, президенттер жабық келіссөздердің егжей-тегжейіне тоқталды.
- Путин өзінің кіріспе сөзінде Трамппен телефон арқылы әңгімесі ашық болғанын айтып, Ресей Трамп әкімшілігінің Украина дағдарысын шешуге атсалысушы ұмтылысын байқап отырғанын да жеткізді.
"Ресей мен АҚШ басшыларының диалогы пісіп-жетілді, бет алысты байқап, қадам алысты аңдудан әлдеқашан аулақтап, диалогқа көшу керек еді", - деді Путин.
- Оның айтуынша, Ресей Украина қақтығысын тоқтатуға және оның ұзақ мерзімді сипатқа ие болуына шын жүректен мүдделі.
- Сондай-ақ, Ресей басшысы Ресей мен АҚШ-тың бірлесе жұмыс істеуі үшін көптеген тартымды бағыттар бар екенін айтты. Ресей тарапы Киев қақтығысты шешуде жүзеге асуы тиіс прогреске кедергі болмайды деп санайды.
- Сондай-ақ, Путин Трампқа өзіне сенім артқаны үшін алғыс айтты.
"Екі тараптың да Ресей-АҚШ саммитінде нәтижеге қол жеткізуге деген ұмтылыс болды", – деді Путин.
- Ресей Украинаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету керектігімен келіседі әрі осы бағытта жұмыс істеуге дайын, - деді Путин.
- Ресей Федерациясы президентінің айтуынша, жоғарғы деңгейдегі Ресей-Америка кездесулері 4 жылдан астам уақыт бойына өткізілмеген, бұл - ұзақ мерзім.
- Путин Трамппен болған келіссөздерде қол қойылған келісімдер Ресей мен АҚШ-тың іскерлік және прагматикалық қарым-қатынастарына сүрлеу жол салады деп мәлімдеді.
- Ресей мен Алясканы Беринг бұғазы ғана бөліп жатыр, сондықтан біздер жақын көрші елдерміз, - деді Путин.
- Тараптардың Ресей мен АҚШ арасындағы қарым-қатынас қырғи-қабақ соғыстан кейін алғаш рет ең төменгі деңгейге құлдырады, әзірге көшбасшылар арасында тікелей байланыс болмады деген пікірде ойлары бір жерден шықты.
Америка президенті Путинмен Украина проблематикасының "көптеген тармақтарын" үйлестіре алғанын, бірақ бірқатар тармақтар бойынша әлі келісімдерге қол жеткізілмегенін және Ресей көшбасшысымен осы мәселелерге қатысты "өте жақында" сөйлесетіндерін айтты.
- Трамп Мәскеуге баруы мүмкін екенін жеткізіп, бұл шақыруды "қызықты" деп атады.
- АҚШ президенті Ресей мен Украинаның өзара келісімге келуде "жақсы мүмкіндігі" барын, бірақ "мәміле әлі дайын емес" екенін айтты.
Путин мен Трамптың баспасөз конференциясында журналистердің сұрақтарына жауап берілмей, тез аяқталды.
Бұған дейін Путин мен Трамптың шағын құрамдағы келіссөздері аяқталғаны хабарланған болатын. Владимир Путин мен Дональд Трамптың тарихи келіссөздері Аляскада 15 тамызда басталды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript