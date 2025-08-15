#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Әлем

Аляскада Путин мен Трамптың тарихи келіссөздері басталды

Аляскада Путин мен Трамптың тарихи келіссөздері басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2025 00:38 Сурет: РИА Новости
15 тамызда Аляскада Владимир Путин мен Дональд Трамптың тарихи келіссөздері басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Келіссөздердің басында олар баспасөзге мәлімдеме жасаудан бас тартып, журналистердің сұрақтарына жауап берген жоқ.

Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп 15 тамыз күні Ресей басшысы Владимир Путинді Анкоридждегі әскери база әуежайында өзі күтіп алғанын хабарланған едік.

Сондай-ақ, президенттердің жеке кездесуінің орнына басқа форматтағы келіссөздер өтетіні – яғни екі ел көшбасшыларының кеңесшілері қатысатыны мәлім болды. Бұл туралы Ақ үйдің баспасөз хатшысы Каролин Ливитт хабарлады.

Оның айтуынша, Трампқа мемлекеттік хатшы Марко Рубио мен арнайы өкіл Стив Уиткофф қосылады. Ал Путинге Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен президент көмекшісі Юрий Ушаков еріп жүреді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Трамп Путинді Анкориджде өзі күтіп алды
Әлем
00:15, 16 тамыз 2025
Трамп Путинді Анкориджде өзі күтіп алды
Украина ТМД-ның кезекті келісімінен шықты
Әлем
09:24, 14 тамыз 2025
Украина ТМД-ның кезекті келісімінен шықты
Камчаткадағы жағдай: екі жер сілкінісі мен жанартаудың оянуы
Әлем
12:23, 12 тамыз 2025
Камчаткадағы жағдай: екі жер сілкінісі мен жанартаудың оянуы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: