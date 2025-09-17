#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Әлем

Трамп: Зеленскийге мәмілеге баруға тура келеді

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 09:10 Фото: president.gov.ua
АҚШ президенті Дональд Трамп Ұлыбританияға ұшып кетер алдында журналистерге берген сұхбатында Украина президенті Владимир Зеленский Мәскеу мен Киев арасындағы қақтығысты аяқтау үшін мәмілеге баруға мәжбүр болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Times of India басылымының жазуынша, бір ай бұрын Аляскада Ресей президенті Владимир Путинмен кездесудің арқасында көп нәрсеге қол жеткізілген, бірақ бір шешімге келу үшін екінші тарап болуы міндетті. 

Трамптың айтуынша, Ресей мен Украина лидерлері "бір-бірін жек көреді" және "бір бөлмеде отыра алмайды", сондықтан оған келіссөздерге қатысуға тура келуі мүмкін. Сонымен бірге ол Еуропа елдерін Ресей мұнайынан бас тартуға тағы да шақырды.

АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубионың мәлімдеуінше, Трамп келесі аптада Нью-Йоркте өтетін БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясы аясында Зеленскиймен кездесуі мүмкін.

Мемлекеттік департамент басшысы атап өткендей, республикашыл саясаткер Путинмен телефон арқылы сөйлесулер мен Зеленскиймен бірнеше кездесулер өткізген, әрі ол қақтығысты аяқтағысы келетінін көрсетті.

Бұған дейін АҚШ-та Украинаға Еуропа қаржыландырған алғашқы әскери көмекті мақұлдағаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Трамп пен Зеленский Ақ үйде тағы кездесті
22:43, 18 тамыз 2025
Трамп пен Зеленский Ақ үйде тағы кездесті
Трамп Зеленскиймен және еуропалық елдердің көшбасшылармен сөйлескеннен кейін мәлімдеме жасады
16:18, 16 тамыз 2025
Трамп Зеленскиймен және еуропалық елдердің көшбасшылармен сөйлескеннен кейін мәлімдеме жасады
Трамп Аляскадағы кездесуден кейін сұқбат беріп, Зеленскийге кеңес берді
09:47, 16 тамыз 2025
Трамп Аляскадағы кездесуден кейін сұқбат беріп, Зеленскийге кеңес берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: