Трамп: Зеленскийге мәмілеге баруға тура келеді
Times of India басылымының жазуынша, бір ай бұрын Аляскада Ресей президенті Владимир Путинмен кездесудің арқасында көп нәрсеге қол жеткізілген, бірақ бір шешімге келу үшін екінші тарап болуы міндетті.
Трамптың айтуынша, Ресей мен Украина лидерлері "бір-бірін жек көреді" және "бір бөлмеде отыра алмайды", сондықтан оған келіссөздерге қатысуға тура келуі мүмкін. Сонымен бірге ол Еуропа елдерін Ресей мұнайынан бас тартуға тағы да шақырды.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубионың мәлімдеуінше, Трамп келесі аптада Нью-Йоркте өтетін БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясы аясында Зеленскиймен кездесуі мүмкін.
Мемлекеттік департамент басшысы атап өткендей, республикашыл саясаткер Путинмен телефон арқылы сөйлесулер мен Зеленскиймен бірнеше кездесулер өткізген, әрі ол қақтығысты аяқтағысы келетінін көрсетті.
Бұған дейін АҚШ-та Украинаға Еуропа қаржыландырған алғашқы әскери көмекті мақұлдағаны хабарланған еді.