Путин резервтегі ресейліктерді әскери жиындарға шақырды
Ресей Президенті Владимир Путин резервтегі Ресей Федерациясының азаматтарын 2026 жылғы әскери жиындарға шақыру туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жыл сайынғы шақыру туралы Жарлық Ресей Федерациясының құқықтық актілерінің ресми сайтында жарияланды.
"2026 жылы Ресей Федерациясының азаматтарын резервте болған жағдайда, Ресей Қарулы күштері, Ұлттық гвардия әскерлері, Ресей Төтенше жағдайлар министрлігінің азаматтық қорғау, апаттық-құтқару бөлімшелері, мемлекеттік күзет органдары және Федералдық қауіпсіздік қызметі органдарында әскери жиындарды өтуге шақыру", – делінген құжатта.
Ресей Федерациясының Үкіметі мен аймақтық билік органдарына азаматтарды әскери жиындарға шақыруға және осы жиындарды өткізуге байланысты іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету тапсырылды. Жарлық 8 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.
Ресей Қарулы күштерінің резервіндегі азаматтардың жиындары – резервистердің жауынгерлік дайындығын жетілдіру үшін жоспарлы түрде өткізілетін іс-шара және жыл сайын өткізіледі. Резервтегі әскери қызметшілерді жиындарға шақыру туралы Жарлыққа Ресей Президенті қол қояды.
