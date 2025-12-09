#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Әлем

Камбоджа мен Таиланд арасындағы қақтығыс өршуде

09.12.2025 11:06
Камбоджа Қарулы күштері жалғасып жатқан қақтығыс фонында Таиландпен шекара маңына Т-55 танктері мен БМ-21 "Град" реактивті залп беретін жүйелерін жөнелтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

NDTV дерегінше, бұл ретте Таиландтың F-16 жойғыш ұшақтары қарсы тараптың тірек пункттеріне, қоймаларына және жақындап келе жатқан қосымша күштеріне соққы беріп жатыр.

Таиланд билігінің мәліметінше, F-16 ұшақтары құрлықтағы бөлімшелерге тікелей авиациялық қолдау көрсету үшін жіберілген. Оларға Таиланд аумағын атқылаған камбоджиялық артиллерияның позицияларына соққы жасауға бұйрық берілген. Операция жалғасып жатыр, деп мәлімдеді билік өкілдері.

Таиланд Камбоджамен болған қақтығыс кезінде бір әскери қызметкер қаза тауып, тағы сегізі жараланғанын хабарлады. Шекарадағы қақтығыстар жексенбі күні басталған.

Бұған дейін Қытайда метро құрылысы бес адамның өліміне әкелгенін жазғанбыз.

