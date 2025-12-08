Қытайда метро құрылысы адам өліміне әкелді
2025 жылғы 6 желтоқсанда Қытайдың Хэнань провинциясындағы Саньмэнься қаласында жер асты өткелінің құрылысы кезінде қайғылы оқиға болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қытайдың Орталық телеарнасы (CCTV) таратқан мәліметке сәйкес, жұмыстар барысында көшкін жүріп, бес қызметкер қаза тапқан.
Басылым дерегінше, құрылыс компаниясы төтенше жағдайлар жоспарын іске қосып, жергілікті билікпен бірлесіп құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Оқиғаның нақты себептері анықталуда.
Бұған дейін Австралияда алтын кенішін құмды дауыл басып қалғанын жазғанбыз.
