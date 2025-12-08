#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Әлем

Қытайда метро құрылысы адам өліміне әкелді

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 13:27 Фото: pixabay
2025 жылғы 6 желтоқсанда Қытайдың Хэнань провинциясындағы Саньмэнься қаласында жер асты өткелінің құрылысы кезінде қайғылы оқиға болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қытайдың Орталық телеарнасы (CCTV) таратқан мәліметке сәйкес, жұмыстар барысында көшкін жүріп, бес қызметкер қаза тапқан.

Басылым дерегінше, құрылыс компаниясы төтенше жағдайлар жоспарын іске қосып, жергілікті билікпен бірлесіп құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр.

Оқиғаның нақты себептері анықталуда.

Бұған дейін Австралияда алтын кенішін құмды дауыл басып қалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жылдық бюджетті орындау есебін ұсыну: ережелерге өзгерістер енгізілді
13:41, Бүгін
Жылдық бюджетті орындау есебін ұсыну: ережелерге өзгерістер енгізілді
Қытайда 5 мың жыл бұрын жерленген "билеушінің" қабірі табылды
10:16, 15 қазан 2024
Қытайда 5 мың жыл бұрын жерленген "билеушінің" қабірі табылды
Қытайда акробат әйел 9 метр биіктіктен құлап қаза тапты
13:09, 19 сәуір 2023
Қытайда акробат әйел 9 метр биіктіктен құлап қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: