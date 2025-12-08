#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің отбасы атаулы күнді тойлауда

Димаш Құдайбергеннің отбасы атаулы күнді тойлауда , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 16:13 Сурет: Instagram/sveta_aitbaeva73
2025 жылғы 7 желтоқсанда қазақстандық мәдениет қайраткері Қанат Айтбаевтың туған күні болды. Осы маңызды мерекемен оны жұбайы Светлана Айтбаева құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің анасы жан-жарын өзінің Instagram парақшасында құттықтады. Светлана Айтбаева жұбайымен бірге түскен суретін жариялап, онда алқызыл жүрекпен өзінің қысқа да нұсқа құттықтауын қалдырды.

"Туған күніңмен!"

Сурет: Instagram/sveta_aitbaeva73

Бұдан бөлек, құттықтауға Димаш Құдайбергеннің әлемнің түкпір-түкпіріндегі жанкүйерлері қосылып, ізгі-тілектерін білдіріп жатты.

Мәселен, латвиялық Dears парақшасы әншінің отбасылық суреттер топтамасын ұсынған.

Ал, бразилиялық жанкүйерлер отбасылық кадрларді жинақтап, бейнеролик жасаған.

Бұған дейін 2025 жылғы 6 желтоқсанда Димаш Құдайберген туралы кітап басылып шыққанын жазғанбыз.

