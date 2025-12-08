Димаш Құдайбергеннің отбасы атаулы күнді тойлауда
Сурет: Instagram/sveta_aitbaeva73
2025 жылғы 7 желтоқсанда қазақстандық мәдениет қайраткері Қанат Айтбаевтың туған күні болды. Осы маңызды мерекемен оны жұбайы Светлана Айтбаева құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің анасы жан-жарын өзінің Instagram парақшасында құттықтады. Светлана Айтбаева жұбайымен бірге түскен суретін жариялап, онда алқызыл жүрекпен өзінің қысқа да нұсқа құттықтауын қалдырды.
"Туған күніңмен!"
Сурет: Instagram/sveta_aitbaeva73
Бұдан бөлек, құттықтауға Димаш Құдайбергеннің әлемнің түкпір-түкпіріндегі жанкүйерлері қосылып, ізгі-тілектерін білдіріп жатты.
Мәселен, латвиялық Dears парақшасы әншінің отбасылық суреттер топтамасын ұсынған.
Ал, бразилиялық жанкүйерлер отбасылық кадрларді жинақтап, бейнеролик жасаған.
Бұған дейін 2025 жылғы 6 желтоқсанда Димаш Құдайберген туралы кітап басылып шыққанын жазғанбыз.
