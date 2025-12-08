Қазақстанның басым бөлігінде қар жауып, көктайғақ болатыны болжанады
Қазақстанда алдағы сейсенбі, 2025 жылғы 9 желтоқсанда қолайсыз ауа райы, онда да боран соғып, қатты жауын-шашын, көктайғақ болатыны болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі мәлімдеді:
"Қазақстанның басым бөлігінде солтүстік-батыс циклонмен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуы әсерінен ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады, осыған байланысты еліміздің солтүстігінде, шығысында қалың қар түседі, ал еліміздің оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында жауын-шашын, таулы аудандарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп болжанады".
Сондай-ақ, болжамға сәйкес, республикамыздың басым бөлігінде боран соғып, көктайғақ болады, тұман түседі, жел екпін алады деп күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш ірі қаласы бойынша алдағы үш күнге (9-11 желтоқсан) арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.
