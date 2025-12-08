#Халық заңгері
Қоғам

Алматы мен ірі қалаларда ауа райы нашарлайды: синоптиктер 9-11 желтоқсанға болжам жасады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 16:24 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 9-11 желтоқсан аралығында Алматыда ауа райы күрт нашарлайды – қар жауып, аяз -17°C дейін түседі. Ал Астана мен Шымкенттегі тұрғындарды қандай ауа райы күтіп тұрғанын Zakon.kz материалынан білуге болады.

Еліміздің үш ірі мегаполисі бойынша алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын РГП "Қазгидромет" мамандары ұсынды.

Астана

9 желтоқсан: бұлтты, қар, боран, түнде мұз тұруы мүмкін. Жел солтүстік-шығыстан 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с. Температура: түнде және күндіз -20…-22°C.

10 желтоқсан: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан, кейін солтүстік-шығысқа ауысады, 3-8 м/с. Температура түнде -23…-25°C, күндіз -18…-20°C.

11 желтоқсан: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан, түнде 3-8 м/с, күндіз 7-12 м/с. Температура: түнде -20…-22°C, күндіз -11…-13°C.

Алматы

9 желтоқсан: бұлтты, кей жерлерде жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с. Температура: түнде 0…2°C, күндіз 0…2°C.

10 желтоқсан: бұлтты, қар, мұз тұруы мүмкін, түнде кей жерлерде қар қатты жауады. Жел солтүстік-батыстан 5-10 м/с. Температура: түнде және күндіз -10…-12°C.

11 желтоқсан: бұлтты, түнде қар жауады. Жолдарда мұздану. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Температура: түнде -15…-17°C, күндіз -7…-9°C.

Шымкент

9 желтоқсан: бұлтты, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), кей жерлерде тұман. Жел шығыстан 5-10 м/с. Температура: түнде 0…2°C, күндіз +3…+5°C.

10 желтоқсан: бұлтты, түнде қар жауады. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с. Температура: түнде -1…-3°C, күндіз +1…+3°C.

11 желтоқсан: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Температура: түнде -1…-3°C, күндіз +6…+8°C.

Еске салсақ, синоптиктер Қазақстанда ауа райы күрт суып, кей аймақтарда -35°C дейін аяз болады деп ескерткен еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
