Алматы мен ірі қалаларда ауа райы нашарлайды: синоптиктер 9-11 желтоқсанға болжам жасады
Еліміздің үш ірі мегаполисі бойынша алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын РГП "Қазгидромет" мамандары ұсынды.
Астана
9 желтоқсан: бұлтты, қар, боран, түнде мұз тұруы мүмкін. Жел солтүстік-шығыстан 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с. Температура: түнде және күндіз -20…-22°C.
10 желтоқсан: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан, кейін солтүстік-шығысқа ауысады, 3-8 м/с. Температура түнде -23…-25°C, күндіз -18…-20°C.
11 желтоқсан: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан, түнде 3-8 м/с, күндіз 7-12 м/с. Температура: түнде -20…-22°C, күндіз -11…-13°C.
Алматы
9 желтоқсан: бұлтты, кей жерлерде жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман. Жел солтүстік-батыстан 3-8 м/с. Температура: түнде 0…2°C, күндіз 0…2°C.
10 желтоқсан: бұлтты, қар, мұз тұруы мүмкін, түнде кей жерлерде қар қатты жауады. Жел солтүстік-батыстан 5-10 м/с. Температура: түнде және күндіз -10…-12°C.
11 желтоқсан: бұлтты, түнде қар жауады. Жолдарда мұздану. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Температура: түнде -15…-17°C, күндіз -7…-9°C.
Шымкент
9 желтоқсан: бұлтты, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), кей жерлерде тұман. Жел шығыстан 5-10 м/с. Температура: түнде 0…2°C, күндіз +3…+5°C.
10 желтоқсан: бұлтты, түнде қар жауады. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с. Температура: түнде -1…-3°C, күндіз +1…+3°C.
11 желтоқсан: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Температура: түнде -1…-3°C, күндіз +6…+8°C.
Еске салсақ, синоптиктер Қазақстанда ауа райы күрт суып, кей аймақтарда -35°C дейін аяз болады деп ескерткен еді.