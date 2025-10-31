#Халық заңгері

Қоғам

Астанада алғашқы қар, ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауады: 1-3 қарашаға арналған ауа райы

Астанада алғашқы қар, ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауады: 1-3 қарашаға арналған ауа райы, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 17:07 Сурет: unsplash
2025 жылдың қарашасының басында Астанада алғашқы қар түседі, ал Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауып, ауа температурасы +22°C-қа дейін көтеріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана бойынша болжам

• 1 қараша: бұлтты, жауын-шашын (жаңбыр, қар). Солтүстік-батыс желі 9–14, күндіз екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +3…+5°C, күндіз +5…+7°C.

• 2 қараша: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр. Түнде оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысатын жел 3–8, күндіз 9–14 м/с. Температура түнде 0…+2°C, күндіз +4…+6°C.

• 3 қараша: ауыспалы бұлтты, кей жерлерде жаңбыр мен қар, күндіз көктайғақ. Солтүстік-батыс желі солтүстік-шығысқа ауысып, 9–14, кей жерлерде 15–20 м/с дейін күшейеді. Температура түнде және күндіз +1…+3°C.

Алматы бойынша болжам

• 1 қараша: ауыспалы бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр. Оңтүстік-батыс желі солтүстік-шығысқа ауысады, жылдамдығы 3–8 м/с. Температура түнде +6…+8°C, күндіз +10…+12°C.

• 2 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі 3–8 м/с. Температура түнде +2…+4°C, күндіз +13…+15°C.

• 3 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыс желі 3–8 м/с. Температура түнде +4…+6°C, күндіз +13…+15°C.

Шымкент бойынша болжам

• 1 қараша: ауыспалы бұлтты, түнде жаңбыр. Батыс және оңтүстік-батыс желі 8–13, түнде екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +4…+6°C, күндіз +14…+16°C.

• 2 қараша: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс желі оңтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 8–13 м/с. Температура түнде +3…+5°C, күндіз +20…+22°C.

• 3 қараша: ауыспалы бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр. Оңтүстік-батыс желі 8–13, күндіз екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +5…+7°C, күндіз +10…+12°C.

Айдос Қали
