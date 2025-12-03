#Халық заңгері
Қоғам

"Қар түсіп, жаңбыр жауады". Қазақстанға циклон жақындап келеді

Жаңбыр, қар, жауын-шашын, 4 желтоқсан, ауа райы болжамы, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 18:02 Сурет: unsplash
Алдағы бейсенбіде, 2025 жылғы 4 желтоқсанда Қазақстан аумағының басым бөлігінде қолайсыз ауа райы болатыны болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы синоптиктер ұсынған болжамда айтылады.

"Қазақстанның басым бөлігінде солтүстік циклон ықпалы мен атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын жауады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болып, жел екпін алады. Еліміздің батысына, солтүстік-батысына және оңтүстік-батысына антициклонға байланысты жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республикамыздың басым бөлігінде тұман болады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Бұған дейін метеорологтар 2025 жылғы 4-6 желтоқсан аралығында Қазақстанның басым бөлігінде боран соғып, табиғат қытымыр мінезге салатынын айтқан болатын.  

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
