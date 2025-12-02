Қазақстанға қар, жаңбыр және боран жақындап келеді
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылғы 3 желтоқсан, сәрсенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжам бойынша республика бойынша кей жерлерде ауа райы қолайсыз болады.
"Қазақстанның оңтүстік-батысында, солтүстігінде, түнде орталығында, күндіз шығысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын жауады, солтүстік пен шығыста жаяу бұрқасынмен қатар жүреді", - деп мәлімдеді "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Елдің қалған өңірлерінде антициклонның әсері сақталып, жауын-шашынсыз ауа райы болжанып отыр.
"Республика бойынша тұман, көктайғақ болып, ал оңтүстік-шығыста жел күшейеді", - делінген баспасөз қызметінің хабарламасында.
