#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
514.31
603.03
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
514.31
603.03
6.4
Қоғам

18 желтоқсанда еліміздің басым бөлігінде боран соғып, қар жауатыны болжанады

Қар, боран, 18 желтоқсан, ауа райы болжамы, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 18:50 Сурет: freepik
Қазақстанда алдағы бейсенбі, 2025 жылғы 18 желтоқсанда ауа райы қолайсыз болатыны болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі ұсынған болжамда айтылады:

"Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады: боран соғып, қар жауады, батыста, оңтүстікте, оңтүстік-шығыста жауын-шашын (жаңбыр мен қар), көктайғақ болады деп күтіледі".

Сондай-ақ, республикамыздың басым бөлігінде тұман түседі, жел екпін алады деп болжанады. 

Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 18-20 желтоқсан аралығында Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен.  

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада жаңажылдық шыршалардың шамы 19 желтоқсанда жағылады
19:18, Бүгін
Астанада жаңажылдық шыршалардың шамы 19 желтоқсанда жағылады
Қазақстанның басым бөлігінде қар жауып, көктайғақ болатыны болжанады
18:25, 08 желтоқсан 2025
Қазақстанның басым бөлігінде қар жауып, көктайғақ болатыны болжанады
7 қаңтарда еліміздің басым бөлігінде қалың қар жауатыны болжанады
18:55, 06 қаңтар 2025
7 қаңтарда еліміздің басым бөлігінде қалың қар жауатыны болжанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: