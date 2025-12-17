18 желтоқсанда еліміздің басым бөлігінде боран соғып, қар жауатыны болжанады
Қазақстанда алдағы бейсенбі, 2025 жылғы 18 желтоқсанда ауа райы қолайсыз болатыны болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі ұсынған болжамда айтылады:
"Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады: боран соғып, қар жауады, батыста, оңтүстікте, оңтүстік-шығыста жауын-шашын (жаңбыр мен қар), көктайғақ болады деп күтіледі".
Сондай-ақ, республикамыздың басым бөлігінде тұман түседі, жел екпін алады деп болжанады.
Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 18-20 желтоқсан аралығында Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен.
