Қоғам

Қазақстанның басым бөлігінде 23 желтоқсанда қарлы боран болатыны болжанады

Қарлы боран, ауа райы болжамы, 23 желтоқсан, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 17:39 Сурет: Zakon.kz
Қазақстанда алдағы сейсенбі, 2025 жылғы 23 желтоқсанда тағы да қолайсыз ауа райы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі ұсынған ауа райы болжамында айтылады:

"Солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты жылжыған атмосфералық фронтальды бөліктер Қазақстан аумағының басым бөлігінде өз ықпалын сақтайды. Қарлы боран тұрып, еліміздің батысында, оңтүстік-батысында жауын-шашын (жаңбыр мен қар) болады деп болжанады... Республика бойынша тұман, көктайғақ, желдің күшеюі түрінде табиғи құбылыстар жаппай белең алады деп күтіледі".

Болжамға сәйкес, антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы Қазақстанның оңтүстік-шығысы мен шығысында ғана күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 23-25 желтоқсан аралығында еліміздің үш ірі қаласында ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын.  

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
