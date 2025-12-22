Қазақстанның басым бөлігінде 23 желтоқсанда қарлы боран болатыны болжанады
Қазақстанда алдағы сейсенбі, 2025 жылғы 23 желтоқсанда тағы да қолайсыз ауа райы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі ұсынған ауа райы болжамында айтылады:
"Солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты жылжыған атмосфералық фронтальды бөліктер Қазақстан аумағының басым бөлігінде өз ықпалын сақтайды. Қарлы боран тұрып, еліміздің батысында, оңтүстік-батысында жауын-шашын (жаңбыр мен қар) болады деп болжанады... Республика бойынша тұман, көктайғақ, желдің күшеюі түрінде табиғи құбылыстар жаппай белең алады деп күтіледі".
Болжамға сәйкес, антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы Қазақстанның оңтүстік-шығысы мен шығысында ғана күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 23-25 желтоқсан аралығында еліміздің үш ірі қаласында ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын.
