Қазақстанның басым бөлігінде 30 желтоқсанда жауын-шашын болады деп болжанады
Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Қазақстанда алдағы сейсенбіде, 2025 жылғы 30 желтоқсанда ауа райы күрт нашарлайды деп күтіледі. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі ұсынған болжамда айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың айтуынша, антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы республикамыздың тек шығысында ғана сақталады.
"Қазақстанның басым бөлігі әлі де солтүстік-батыс циклон ықпалында болады, осыған байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады деп күтіледі, мәселен солтүстік-батысқа қалың қар түссе, еліміздің солтүстігінде, оңтүстігінде қатты жауын-шашын болады. Солтүстікте, батыста, орталықта қар жауып, боран соғады деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Сондай-ақ, еліміз бойынша ортақ табиғи құбылысқа тұман, көктайғақ, желдің екпін алынуы жатқызылады.
Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге (30 желтоқсан, 31 желтоқсан, 1 қаңтар) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript