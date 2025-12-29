#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның басым бөлігінде 30 желтоқсанда жауын-шашын болады деп болжанады

Қар, жауын-шашын, 30 желтоқсан, ауа райы болжамы, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 17:59
Қазақстанда алдағы сейсенбіде, 2025 жылғы 30 желтоқсанда ауа райы күрт нашарлайды деп күтіледі. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі ұсынған болжамда айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың айтуынша, антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы республикамыздың тек шығысында ғана сақталады.

"Қазақстанның басым бөлігі әлі де солтүстік-батыс циклон ықпалында болады, осыған байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады деп күтіледі, мәселен солтүстік-батысқа қалың қар түссе, еліміздің солтүстігінде, оңтүстігінде қатты жауын-шашын болады. Солтүстікте, батыста, орталықта қар жауып, боран соғады деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сондай-ақ, еліміз бойынша ортақ табиғи құбылысқа тұман, көктайғақ, желдің екпін алынуы жатқызылады.

Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге (30 желтоқсан, 31 желтоқсан, 1 қаңтар) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

