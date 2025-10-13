Қазақстанда 14 қазанда қар аралас жаңбыр жауып, үсік жүреді деп болжанады
Алдағы сейсенбіде, 2025 жылы 14 қазанда Қазақстанда үсік жүреді, жел күшейіп, жауын-шашын және тұман болады деп күтіледі. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі ұсынған болжамда айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, сынап бағаны 1-3° градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі: Жамбыл облысының таулы аудандарында, Жетісу облысының орталығында .
"Ауқымды антициклон Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райын анықтайды. Атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен еліміздің батысында, солтүстік-батысында, оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады деп күтіледі. Қазақстан бойынша ортақ табиғи құбылыс екпінді жел, сондай-ақ тұман болмақ деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Бұл ретте республикамыздың бірқатар өңірлерінде:
- жоғары өрт қаупі – Маңғыстау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, батысында, Ақтөбе өңірінің оңтүстігінде, шығысында, орталығында, Жамбыл облысының орталығында, Қызылорда өңірінің солтүстігінде, орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай өңірінің оңтүстік-батысында және Ақмола облысында, Ұлытау өңірінің шығысында, орталығында, Абай облысының оңтүстігінде,
- төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, Алматы облысының солтүстігінде, Ұлытау облысының оңтүстігінде.
Бұған дейін ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі 2025 жылғы 13 қазанда Қарағанды облысында ауа райының күрт нашарлауына байланысты мәлімдеме жасаған болатын.
