ТЖМ ауа райының қолайсыздығына байланысты қазақстандық жүргізушілерге үндеу жасады
Фото: Zakon.kz
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі 2025 жылғы 13 қазанда Қарағанды облысында ауа райының күрт нашарлауына байланысты жүргізушілерден сапарға шығудан бас тартуды сұрады, деп хабарлайды Zakon.kz
Ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар "Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Бұғаз" автожолының учаскесінде көлік құралдарының барлық түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізілді.
"ТЖМ жүргізушілерден осы бағытта жол жүруден бас тартуды, ресми хабарламаларды қадағалауды және өз өмірі мен жолаушылардың өміріне қауіп төндірмеуді сұрайды",- делінген ақпаратта.
Сондай-ақ, келесі өңірлерде де қауіпті метеорологиялық құбылыстар күтілуде екенін ескертті.
"Алматы, Жамбыл, Түркістан, Қостанай, СҚО, Ақмола, БҚО, ШҚО облыстарында екпінді жел болжануда. Павлодар, Қарағанды, ШҚО және Абай облыстарында көктайғақ, Жамбыл облысында аяз болады деп күтілуде". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Бұған дейін синоптиктердің Қазақстанның үш қаласының тұрғындарына ескерту жасағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript