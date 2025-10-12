#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Қоғам

Синоптиктер Қазақстанның үш қаласының тұрғындарына ескерту жасады

Синоптиктер Қазақстанның үш қаласының тұрғындарына ескерту жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2025 10:53 Сурет: wikimedia/Igors Jefimovs
Синоптиктер 2025 жылғы 12 қазанда Қазақстанның үш қаласында ауа сапасының нашарлау қаупі бар екенін болжады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, қолайсыз метеожағдайлар Ақтау мен Алматы қалаларында, сондай-ақ түнде Өскемен қаласында күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) — бұл желдің болмауы, әлсіз жел, тұман немесе инверсия сияқты қысқа мерзімді ауа райы факторларының жиынтығы, олар зиянды заттардың атмосфераның төменгі қабатында жиналуына ықпал етеді.

Мамандар мұндай кезде қала тұрғындарына ашық ауада жүру уақытын қысқартуға, әсіресе автожолдар мен басқа да ластану көздеріне жақын жерде ұзақ болмауға кеңес береді.

Өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық сырқаттары бар адамдар далаға шыққанда өзімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруге тиіс.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Семейде әкім сайлауы өтіп жатыр
13:42, Бүгін
Семейде әкім сайлауы өтіп жатыр
Синоптиктер Қазақстанның бес қаласының тұрғындарына ескерту жасады
11:11, 27 қыркүйек 2025
Синоптиктер Қазақстанның бес қаласының тұрғындарына ескерту жасады
Қолайсыз метеорологиялық жағдай: синоптиктер бес қала тұрғындарына ескерту жасады
10:10, 04 қазан 2025
Қолайсыз метеорологиялық жағдай: синоптиктер бес қала тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: