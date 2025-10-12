Синоптиктер Қазақстанның үш қаласының тұрғындарына ескерту жасады
Синоптиктер 2025 жылғы 12 қазанда Қазақстанның үш қаласында ауа сапасының нашарлау қаупі бар екенін болжады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" мәліметінше, қолайсыз метеожағдайлар Ақтау мен Алматы қалаларында, сондай-ақ түнде Өскемен қаласында күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) — бұл желдің болмауы, әлсіз жел, тұман немесе инверсия сияқты қысқа мерзімді ауа райы факторларының жиынтығы, олар зиянды заттардың атмосфераның төменгі қабатында жиналуына ықпал етеді.
Мамандар мұндай кезде қала тұрғындарына ашық ауада жүру уақытын қысқартуға, әсіресе автожолдар мен басқа да ластану көздеріне жақын жерде ұзақ болмауға кеңес береді.
Өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық сырқаттары бар адамдар далаға шыққанда өзімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруге тиіс.
