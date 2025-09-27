#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Синоптиктер Қазақстанның бес қаласының тұрғындарына ескерту жасады

27.09.2025 11:11
Синоптиктер 2025 жылғы 27 қыркүйекте Қазақстанның бес қаласында ауаның ластану деңгейі артады деп ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" болжамына сәйкес, қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Қарағанды, Теміртау, Өскемен, Атырау және Алматы қалаларында күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тынық ауа райы, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі, олар зиянды (ластаушы) заттардың атмосфераның жерге жақын қабатында жиналуына ықпал етеді.

ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада жүру уақытын қысқарту ұсынылады, әсіресе автожолдар мен басқа да ластау көздерінің маңында. Ал өкпенің созылмалы ауруларымен, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық дерттері бар адамдар ашық ауада жүргенде өзімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруге тиіс.

Айдос Қали
