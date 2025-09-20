Синоптиктер бес қала тұрғындарына ескерту жасады
2025 жылғы 20 қыркүйекте Қазақстанның бес қаласы тұрғындарына ауа ластанатыны туралы ескерту жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" болжамына сәйкес, қолайсыз метеожағдайлар Орал, Алматы, Астана қалаларында, ал түнде Атырау мен Қостанайда күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосферадағы зиянды (ластаушы) заттардың жерге жақын қабатта жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада жүру уақытын қысқартқаны жөн, әсіресе автожолдардың маңында немесе басқа ластау көздерінің қасында. Ал өкпенің созылмалы ауруларына, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық сырқаттарға шалдыққан адамдарға далада жүргенде қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру ұсынылады.
