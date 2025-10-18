#Қазақстан
Қоғам

Синоптиктер Қазақстанның жеті қаласының тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 09:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2025 жылғы 18 қазанда Қазақстанның жеті қаласының тұрғындары мен қонақтарына ауа сапасының нашарлауына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" болжамына сәйкес, қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) Ақтөбе, Алматы, Риддер, Семей, Өскемен, Орал қалаларында, сондай-ақ Атырау қаласында түнде күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныш ауа, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі, ол зиянды (ластаушы) заттардың жерге жақын ауа қабатында жиналуына ықпал етеді.

ҚМЖ кезінде тұрғындарға көше ауада ұзақ жүрмеу, әсіресе көлік жолдары немесе басқа да ластану көздерінің маңында болмау ұсынылады.

Сондай-ақ тыныс алу жолдарының созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулармен ауыратын адамдарға далада жүргенде өзімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүру ұсынылады.

Сонымен қатар, 18 қазанда Қазақстанның көптеген өңірінде дауылды ескерту жарияланды.

