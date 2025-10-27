#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Синоптиктер елордалықтарға қолайсыз метеожағдайларға байланысты ескерту жасады

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 09:03 Фото: pixabay
Синоптиктер еліміздегі төрт қала тұрғындарына 2025 жылғы 27 қазанда ауа ластануының жоғарылауына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" болжамына сәйкес, Астана, Қостанай, Көкшетау, Ақтөбе қалаларында қолайсыз метеожағдайлар күтілуде.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Мұндай кезде қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автомобиль жолдарының немесе басқа ластану көздерінің жанында болу уақытын қысқарту ұсынылады. Өкпенің созылмалы ауруларынан, жүрек-қан тамырлары, аллергиялық аурулардан зардап шегетін адамдар ашық ауада болған кезде өздерімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек.

Бұған дейін бірқатар өңірлерде тұман, найзағай және екпінді жел күтілетіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Синоптиктер бірнеше өңірде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады
16:30, 20 қазан 2024
Синоптиктер бірнеше өңірде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады
Синоптиктер 11 өңірде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады
00:58, 05 қазан 2023
Синоптиктер 11 өңірде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады
Қолайсыз метеорологиялық жағдай: синоптиктер бес қала тұрғындарына ескерту жасады
10:10, 04 қазан 2025
Қолайсыз метеорологиялық жағдай: синоптиктер бес қала тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: