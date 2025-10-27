Синоптиктер елордалықтарға қолайсыз метеожағдайларға байланысты ескерту жасады
Фото: pixabay
Синоптиктер еліміздегі төрт қала тұрғындарына 2025 жылғы 27 қазанда ауа ластануының жоғарылауына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" болжамына сәйкес, Астана, Қостанай, Көкшетау, Ақтөбе қалаларында қолайсыз метеожағдайлар күтілуде.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Мұндай кезде қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автомобиль жолдарының немесе басқа ластану көздерінің жанында болу уақытын қысқарту ұсынылады. Өкпенің созылмалы ауруларынан, жүрек-қан тамырлары, аллергиялық аурулардан зардап шегетін адамдар ашық ауада болған кезде өздерімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек.
Бұған дейін бірқатар өңірлерде тұман, найзағай және екпінді жел күтілетіндігін жазғанбыз.
