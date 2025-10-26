Тұман, найзағай және екпінді жел: Астанада және 15 өңірде ескерту жасалды
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, шығысында қатты жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с күтіледі. Ақтау қ.: 27 қазанда түнде қатты жаңбыр, найзағай күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағанды қ.: 27 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ұлытау облысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 27 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысының батысында, солтүстігінде кей уақытта қатты жаңбыр күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 27 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-18 м/с. Облыстың оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматы облысында жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батыс бағытқа ауысады, облыстың оңтүстігінде жел екпіні 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде қатты жаңбыр күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғады, күндіз облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с. Орал қ.: 27 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, түнде облыстың оңтүстік-шығысында екпіні 15-18 м/с күтіледі.
Абай облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғады, түнде облыстың оңтүстік-батысында екпіні 15-18 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Павлодар қ.: 27 қазанда тұман күтіледі.
Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 27 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: 27 қазанда жоғары өрт қаупі күтіледі.
Астанада түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігнде, оңтүстігінде, тұман күтіледі. Петропавл қ.: 27 қазанда түнде және таңертен тұман күтіледі.