Синоптиктер жұмада үсік жүреді деп күтілетін өңірлерді атады
Қазақстанда алдағы жұмада, 2025 жылы 5 қыркүйекте үсік жүреді, найзағай ойнайды, нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түсіп, дауыл тұрады деп күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Болжамға сәйкес, түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында топырақ беті қатып, сынап бағаны 1°С суықты көрсетеді деп күтіледі.
"Қазақстан аумағының батысы мен солтүстігі солтүстік-батыс циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің ықпалында болады: найзағай ойнап, жаңбыр жауады, елдің батысында нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түсуі де мүмкін... Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыс желдің екпін алуы болып табылады, оңтүстікте шаңды дауыл тұрады, солтүстікте, шығыста түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Жауын-шашынсыз ауа-райы, негізінен, еліміздің орталығында, оңтүстігінде, шығысында болжанады.
Сондай-ақ, гидрометеорологиялық орталық бірқатар өңірлерде мынандай қауіпті табиғи құбылыс күтілетінін ескертеді:
- өрт қаупі жоғары – Алматы, Ақтөбе, Ұлытау, Жетісу облыстарында, Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, Ақмола өңірінің батысында, оңтүстігінде, орталығында, Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Атырау облысының солтүстігінде, батысында, орталығында, Қостанай облысының батысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде;
- төтенше өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматы облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Атырау облысының шығысында, оңтүстігінде және Жетісу облысында, Қостанай, Қарағанды, Ақтөбе облыстарының оңтүстігінде, Ұлытау облысының шығысында.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылдың қыркүйек, қазан және қараша айларында ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын.
