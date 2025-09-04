#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Қоғам

Синоптиктер жұмада үсік жүреді деп күтілетін өңірлерді атады

Үсік, ауа райы болжамы, 5 қыркүйек, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 17:46 Сурет: unsplash
Қазақстанда алдағы жұмада, 2025 жылы 5 қыркүйекте үсік жүреді, найзағай ойнайды, нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түсіп, дауыл тұрады деп күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Болжамға сәйкес, түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында топырақ беті қатып, сынап бағаны 1°С суықты көрсетеді деп күтіледі.

"Қазақстан аумағының батысы мен солтүстігі солтүстік-батыс циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің ықпалында болады: найзағай ойнап, жаңбыр жауады, елдің батысында нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түсуі де мүмкін... Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыс желдің екпін алуы болып табылады, оңтүстікте шаңды дауыл тұрады, солтүстікте, шығыста түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Жауын-шашынсыз ауа-райы, негізінен,  еліміздің орталығында, оңтүстігінде, шығысында болжанады.

Сондай-ақ, гидрометеорологиялық орталық бірқатар өңірлерде мынандай қауіпті табиғи құбылыс күтілетінін ескертеді:

  • өрт қаупі жоғары – Алматы, Ақтөбе, Ұлытау, Жетісу облыстарында, Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, Ақмола өңірінің батысында, оңтүстігінде, орталығында, Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Атырау облысының солтүстігінде, батысында, орталығында, Қостанай облысының батысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде;
  • төтенше өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматы облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Атырау облысының шығысында, оңтүстігінде және Жетісу облысында, Қостанай, Қарағанды, Ақтөбе облыстарының оңтүстігінде, Ұлытау облысының шығысында.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылдың қыркүйек, қазан және қараша айларында ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ержан Нұрлыбаев ҚР денсаулық сақтау вице-министрі қызметінен босатылды
Қоғам
19:59, Бүгін
Ержан Нұрлыбаев ҚР денсаулық сақтау вице-министрі қызметінен босатылды
Қорғаныс министрі Шымкент гарнизонында жауынгерлік дайындық пен қызмет жағдайларын тексерді
Қоғам
16:57, Бүгін
Қорғаныс министрі Шымкент гарнизонында жауынгерлік дайындық пен қызмет жағдайларын тексерді
Емхананы онлайн түрде ауыстыруға болады: қазақстандықтарға екі ай уақыт берілді
Қоғам
16:50, Бүгін
Емхананы онлайн түрде ауыстыруға болады: қазақстандықтарға екі ай уақыт берілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: