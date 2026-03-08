Дүйсенбіде еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын болатыны болжанады
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 9 наурызға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Дүйсенбіде Қазақстан аумағының басым бөлігіне солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер ықпалында болады.
"Жауын-шашын (жаңбыр, қар), еліміздің солтүстік-батысында, оңтүстігінде қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп күтіледі". "Қазгидромет" РМК
Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыстарға жел, боран, көктайғақ және тұман жатқызылады.
Бұған дейін синоптиктер Алматыда және Атырауда ауа сапасы нашарлайтынын болжаған.
