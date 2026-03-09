#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

"Жаңбыр, қар, боран". Еліміз бойынша 10 наурызға арналған ауа райы болжамы

Жаңбыр, ауа райы болжамы, 10 наурыз, Қазақстан , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.03.2026 16:23 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК Қазақстан бойынша 2026 жылдың 10 наурызына арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, сейсенбіде Қазақстанның басым бөлігінде солтүстік-батыс циклонының және онымен байланысты атмосфералық фронтальды жүйелердің әсерінен тұрақсыз ауа райы сақталады.

"Еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын болады деп күтіледі, солтүстікте және солтүстік-батыста қалың қар жауады, оңтүстікте және оңтүстік-шығыста қатты жауын-шашын (жаңбыр мен қар) болады". Қазгидромет

Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы, боран, көктайғақ және тұман жатқызылады.

Түркістан облысының тау асуларында, Жамбыл облысының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында, күндіз Алматы облысының оңтүстігінде, шығысында, Жетісу облысының Алакөл көлдері ауданында соққан желдің екпіні 30 м/с дейін және одан да жоғары болады деп күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер бүгін, дүйсенбіде еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Боран соғып, қар жауады". Сейсенбіде Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды
17:29, Бүгін
"Боран соғып, қар жауады". Сейсенбіде Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды
"Қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді". Еліміз бойынша 25 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
15:46, 24 қаңтар 2026
"Қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді". Еліміз бойынша 25 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
"Найзағай ойнап, жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 28 қазанға арналған ауа райы болжамы
17:22, 27 қазан 2025
"Найзағай ойнап, жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 28 қазанға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Судья сам понял, что зря остановил бой": Нургожай отверг подозрения в нечестном приёме
20:03, Бүгін
"Судья сам понял, что зря остановил бой": Нургожай отверг подозрения в нечестном приёме
Казахстанский боец прокомментировал победу над бразильцем на UFC 326
19:41, Бүгін
Казахстанский боец прокомментировал победу над бразильцем на UFC 326
Максим Самородов забил гол в ворота "Локомотива" (видео)
19:12, Бүгін
Максим Самородов забил гол в ворота "Локомотива" (видео)
Фрэнсис Нганну узнал имя соперника и дату следующего боя по ММА
19:02, Бүгін
Фрэнсис Нганну узнал имя соперника и дату следующего боя по ММА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: