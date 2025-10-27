"Найзағай ойнап, жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 28 қазанға арналған ауа райы болжамы
Сурет: freepik
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2025 жылдың 28 қазанына арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, еліміздің батысында, шығысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, таулы аймақтарда жауын-шашын күтіледі. Тек солтүстік, солтүстік-батыс, орталық өңірлерде жауын-шашын болмайды.
Республикамыздың басым бөлігінде түнде және таңертең тұман түседі, оңтүстікте, оңтүстік-шығыста найзағай ойнайды, батыста, оңтүстікте, шығыста екпінді жел тұрады деп күтіледі.
- Ұлытау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының оңтүстігінде, орталығында, Алматы, Қарағанды облыстарының батысында, Қостанай және Ақмола облысының оңтүстік-батысында, Маңғыстау облысының батысында, солтүстік-шығысында, оңтүстігінде, Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында, Жетісу облысында, Абай облысының оңтүстігінде өрт қаупі жоғары болады деп күтіледі.
- Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау өңірінің оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе өңірінің батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде және Ұлытау облысында төтенше өрт қаупі күтіледі.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК 28-30 қазан аралығында Қазақстанның ірі қалалары, яғни Астанада, Алматыда және Шымкентте ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын.
