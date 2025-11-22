#Халық заңгері
Қоғам

"Қар аралас жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 23 қарашаға арналған ауа райы болжамы

Жаңбыр, қар, жауын-шашын, 23 қараша, ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.11.2025 14:40 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК еліміз бойынша 2025 жылғы 23 қарашаға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстанның солтүстігінде, күндіз орталығында жексенбіде тұрақсыз ауа райы сақталып, жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады, делінеді синоптиктердің болжамында.

Еліміздің солтүстігінде жаяу бұрқасын жүріп, солтүстік пен шығыста көктайғақ болады деп болжанады.

Еліміздің қалған бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Республикамыздың басым бөлігінде тұман түседі, солтүстікте, солтүстік-батыста, шығыста, оңтүстікте жел екпін алады деп болжанады. 

Бұған дейін синоптиктер бүгін Астана, Алматы және еліміздің тағы алты қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен болатын

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
