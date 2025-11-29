"Тұман, қатты жел". Еліміз бойынша 30 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Сурет: unsplash
"Қазгидромет" Қазақстан аумағы бойынша 2025 жылғы 30 қарашаға арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, антициклон ҚР аумағының басым бөлігіне әсер етіп, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
Тек еліміздің батысында, солтүстігінде және шығысында атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтіледі.
Еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, желдің екпін алатыны болжанады.
Синоптиктердің мәліметінше, Алматыда алдағы жеті күн ішінде ауа райы суытады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript