#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Қоғам

"Тұман, қатты жел". Еліміз бойынша 30 қарашаға арналған ауа райы болжамы

Жел, тұман, 30 қараша, Қазақстан, ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.11.2025 16:09 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" Қазақстан аумағы бойынша 2025 жылғы 30 қарашаға арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, антициклон ҚР аумағының басым бөлігіне әсер етіп, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Тек еліміздің батысында, солтүстігінде және шығысында атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтіледі.

Еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, желдің екпін алатыны болжанады.

Синоптиктердің мәліметінше, Алматыда алдағы жеті күн ішінде ауа райы суытады

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Тұман түсіп, көктайғақ болады": Еліміздің 11 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
17:07, Бүгін
"Тұман түсіп, көктайғақ болады": Еліміздің 11 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
"Қар аралас жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 23 қарашаға арналған ауа райы болжамы
14:40, 22 қараша 2025
"Қар аралас жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 23 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Еліміз бойынша 22 қарашаға арналған ауа райы болжамы
17:58, 21 қараша 2025
Еліміз бойынша 22 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: