Қоғам

Алматыда қар жауып, қашан күн күрт суытатыны айтылды

Алматы, ауа райы болжамы, 29 қараша, 30 қараша, 1 желтоқсан, 2 желтоқсан, 3-4 желтоқсан, 5 желтоқсан, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 19:46 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктердің мәліметтері бойынша, жеті күн ішінде мегаполисте күн суытады деп күтіледі. Арасында жауын-шашын болатыны болжанады. "Қазгидромет" РМК демалыс күндері мен желтоқсанның бірінші аптасында қатысты ауа райының алдын-ала болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК-ның Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Медеуова Гүлтаңсықтың айтуынша, алдағы аптада қыс басталғанына қарамастан Алматыда, негізінен, жылы ауа райы сақталады. Бірақ кейбір күндері түнде сынап бағаны минус көрсеткіштерді көрсетеді.

"Негізінен, аспан бұлтты болып, болжанып отырған бүкіл кезең бойында жауын-шашын болмауы ықтимал. 29 қарашадан 4 желтоқсанға дейін қалада 3-8 м/с жылдамдықпен солтүстік және солтүстік-шығыстан жел соғып, құрғақ ауа райы күтіледі. Түнде сынап бағаны 0...-5°C аралығында болады, ал күндіз +7...+9°C дейін күн қызады. Ең жылы күн райы 2-4 желтоқсанда тіркеледі деп болжанады: +9... +11°C". Медеуова Гүлтаңсық

Сондай-ақ, маман ауа райы тек 5 желтоқсанда өзгереді деп күтілетінін айтады.

Түнде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болуы мүмкін, күндіз жаңбыр жауады деп болжанады. Түнде ауа температурасы шамамен 0...-2 °C, күндіз +8...+10°C аралығында болады.

Жалпы, апта ішінде ауа райы айтарлықтай өзгеріске ұшырамайды.

Алматы бойынша 29 қараша – 5 желтоқсан аралығына арналған ауа райы болжамы

  • 29 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстіктен соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...-2°С, күндіз: +7...+9°С.
  • 30 қараша: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстіктен соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...-2°С, күндіз: +8...+10°С.
  • 1 желтоқсан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстіктен соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: -1...-3°С, күндіз: +7...+9°С.
  • 2-3 желтоқсан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстіктен соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...-2°С, күндіз: +8...+10°С.
  • 4 желтоқсан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...+2°С, күндіз: +9...+11°С.
  • 5 желтоқсан: аспан бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болып, күндіз жаңбыр жауады. Шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...+2°С, күндіз: +8...+10°С.

Бұған дейін синоптиктер 2025 жылдың 29 қараша – 1 желтоқсан аралығындағы ауа райы болжамын жариялаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
