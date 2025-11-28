Қазгидромет: Елдің басым бөлігінде қар, жаңбыр және көктайғақ күтіледі
Синоптиктер 2025 жылдың 29 қараша – 1 желтоқсан аралығындағы ауа райы болжамын жариялады. "Қазгидромет" РМК мамандарының мәліметінше, еліміздің басым бөлігінде атмосфералық фронталды бөлінулердің өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осы кезеңде жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын күтіледі.
"Солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде төмен бұрқасын мен көктайғақ болуы ықтимал. Тек республиканың батысы мен оңтүстік-шығысында антициклон жотасының ықпалымен жауын-шашынсыз құрғақ ауа райы сақталады", – деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.
Температуралық фон өңірлер бойынша әртүрлі болады:
- Солтүстікте аздап жылыну байқалады: түнде -8°С, күндіз +5°С.
- Оңтүстік-шығыста күндіз ауа температурасы біртіндеп +3…+11°С-қа дейін төмендейді, таулы аймақтарда -5°С.
Елдің басқа бөліктерінде айтарлықтай өзгерістер күтілмейді.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, 28–30 қараша аралығында Астанада ауа температурасы -9°С-қа дейін төмендейді. Шымкент пен Алматыда минус көрсеткіш тек түнде байқалады.
