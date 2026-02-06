#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
494.63
583.22
6.42
Қоғам

Дауылды жел, қалың қар және аяз: 7 ақпанда ауа райы қандай болады

Дауылды жел, қалың қар және аяз: 7 ақпанда ауа райы қандай болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 18:08 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2026 жылғы 7 ақпан, сенбі күніне арналған ауа райы болжамын жариялады. "Қазгидромет" РМК мәліметінше, белсенді оңтүстік циклон мен атмосфералық фронттардың әсерінен ел аумағының басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, Қазақстанның шығысында қалың қар жауады. Ал елдің оңтүстік-шығысында, таулы аймақтарда жаңбыр аралас қар түседі.

"Тек республиканың батысы мен солтүстік-батысында антициклон жотасының ықпалынан жауын-шашынсыз ауа райы болуы мүмкін", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сондай-ақ бүкіл Қазақстан аумағында желдің күшеюі, боран, тұман және көктайғақ құбылыстары болжанып отыр.

Дауылды жел туралы да ескерту жасалды.

"Елдің оңтүстік-батысында, Жамбыл облысының таулы аудандарында, Түркістан облысының таулы асуларында, Абай облысының орталығында, сондай-ақ Жетісу облысындағы Алакөл көлдері маңында желдің жылдамдығы кей уақытта секундына 30 метрге дейін және одан да жоғары болуы мүмкін", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Бұдан бөлек, Маңғыстау облысының солтүстік-шығыс бөлігінде тұратындарға қатты аязға дайын болуы жөнінде ескерту жасалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда демалыс күндері қар жауып, әрі қарай жылы болады
19:30, Бүгін
Алматыда демалыс күндері қар жауып, әрі қарай жылы болады
Көктайғақ, тұман және боран: 4 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады
17:10, 03 ақпан 2026
Көктайғақ, тұман және боран: 4 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады
Жаңбыр, қар, көктайғақ, тұман: 21 ақпанға арналған ауа райы
15:58, 20 ақпан 2023
Жаңбыр, қар, көктайғақ, тұман: 21 ақпанға арналған ауа райы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: