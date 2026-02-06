Дауылды жел, қалың қар және аяз: 7 ақпанда ауа райы қандай болады
Синоптиктер 2026 жылғы 7 ақпан, сенбі күніне арналған ауа райы болжамын жариялады. "Қазгидромет" РМК мәліметінше, белсенді оңтүстік циклон мен атмосфералық фронттардың әсерінен ел аумағының басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың мәліметінше, Қазақстанның шығысында қалың қар жауады. Ал елдің оңтүстік-шығысында, таулы аймақтарда жаңбыр аралас қар түседі.
"Тек республиканың батысы мен солтүстік-батысында антициклон жотасының ықпалынан жауын-шашынсыз ауа райы болуы мүмкін", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Сондай-ақ бүкіл Қазақстан аумағында желдің күшеюі, боран, тұман және көктайғақ құбылыстары болжанып отыр.
Дауылды жел туралы да ескерту жасалды.
"Елдің оңтүстік-батысында, Жамбыл облысының таулы аудандарында, Түркістан облысының таулы асуларында, Абай облысының орталығында, сондай-ақ Жетісу облысындағы Алакөл көлдері маңында желдің жылдамдығы кей уақытта секундына 30 метрге дейін және одан да жоғары болуы мүмкін", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Бұдан бөлек, Маңғыстау облысының солтүстік-шығыс бөлігінде тұратындарға қатты аязға дайын болуы жөнінде ескерту жасалды.
