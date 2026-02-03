#Халық заңгері
Қоғам

Көктайғақ, тұман және боран: 4 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады

Көктайғақ, тұман және боран: 4 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 17:10 Сурет: pixabay
Синоптиктер "Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 4 ақпан, сәрсенбіге арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, атмосфералық фронттардың әсерінен тұрақсыз ауа райы қалыптасады. Республиканың басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады.

Солтүстік-батыс пен оңтүстік-шығыста жауын-шашын мол түседі.

"Кей жерлерде жел күшейіп, боран, тұман және көктайғақ күтіледі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Айдос Қали
Боран және тұман: 2 ақпанға арналған ауа райы болжамы
14:37, 01 ақпан 2026
14:37, 01 ақпан 2026
Боран және тұман: 2 ақпанға арналған ауа райы болжамы
Қар, боран және көктайғақ: 10 желтоқсанда Қазақстанның қай өңірлерінде ауа райы қолайсыз болады
17:31, 09 желтоқсан 2025
17:31, 09 желтоқсан 2025
Қар, боран және көктайғақ: 10 желтоқсанда Қазақстанның қай өңірлерінде ауа райы қолайсыз болады
23 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады
15:59, 22 ақпан 2023
15:59, 22 ақпан 2023
23 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады
