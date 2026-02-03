Көктайғақ, тұман және боран: 4 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады
Сурет: pixabay
Синоптиктер "Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 4 ақпан, сәрсенбіге арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың мәліметінше, атмосфералық фронттардың әсерінен тұрақсыз ауа райы қалыптасады. Республиканың басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады.
Солтүстік-батыс пен оңтүстік-шығыста жауын-шашын мол түседі.
"Кей жерлерде жел күшейіп, боран, тұман және көктайғақ күтіледі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
