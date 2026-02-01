#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Боран және тұман: 2 ақпанға арналған ауа райы болжамы

Боран және тұман: 2 ақпанға арналған ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.02.2026 14:37 Сурет: pexels
"Қазгидромет" Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 2 ақпанға арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, елдің солтүстігі мен орталығында қар жауып, боран соғады.

Батыс пен оңтүстікте жауын-шашын (жаңбыр мен қар), боран және көктайғақ күтіледі.

Шығыс, оңтүстік-шығыс және солтүстік-батыс өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы болжанады.

Республика бойынша жел күшейіп, тұман да түседі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
