Боран және тұман: 2 ақпанға арналған ауа райы болжамы
Сурет: pexels
"Қазгидромет" Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 2 ақпанға арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, елдің солтүстігі мен орталығында қар жауып, боран соғады.
Батыс пен оңтүстікте жауын-шашын (жаңбыр мен қар), боран және көктайғақ күтіледі.
Шығыс, оңтүстік-шығыс және солтүстік-батыс өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы болжанады.
Республика бойынша жел күшейіп, тұман да түседі.
