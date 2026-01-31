#Халық заңгері
Қоғам

"Тұман түсіп, боран соғады". Ақпан айының алғашқы күніне арналған ауа райы болжамы

Аяз, боран, тұман, 1 ақпан, ауа райы болжамы, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.01.2026 14:49 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылдың 1 ақпанына арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, жексенбіде Қазақстанда ауа райы біркелкі бола бермейді.

Еліміздің батысында, солтүстік-батысында және оңтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі.

Бірақ солтүстікте, орталықта, шығыста және оңтүстік-шығыста жауын-шашынсыз ауа райы болатындығына уәде етіледі.

Республика бойынша сипат алатын ортақ табиғи құбылыстарға желдің екпін алуы, тұман және көктайғақ жатқызылады.

Бұған дейін ТЖМ Қазақстанның таулы аймақтарында қар көшкіні қаупі жоғары екенін ескерткен болатын.

