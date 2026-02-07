#Халық заңгері
Қоғам

Синоптиктер еліміз бойынша 8 ақпанға арналған ауа райы болжамын жариялады

Қыс, ауа райы болжамы, 8 ақпан, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.02.2026 16:05 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылдың 8 ақпанына арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, жексенбіде Қазақстанда ауа райы жауын-шашынсыз болады.

"Қазақстанның басым бөлігінде Солтүстік-Батыс антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Тек республикамыздың батысында, шығысында, оңтүстік-шығысында атмосфералық фронтальды жүйелердің өтуіне байланысты негізінен қар түрінде жауын-шашын, сондай-ақ көктайғақ болады деп күтіледі". "Қазгидромет" РМК

Сондай-ақ, республикамыз бойынша ортақ табиғи құбылысқа қарлы боран мен тұман жатқызылады.

Бұған дейін синоптиктер еліміздегі ірі қалалардың бірі - Алматы бойынша 7-13 ақпанға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

