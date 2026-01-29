Синоптиктер еліміз бойынша 30 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады
Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мамандары Қазақстан аумағы бойынша алдағы жұма, 2026 жылғы 30 қаңтарға арналған синоптикалық жағдай мен ауа райының қауіпті құбылыстарының болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған сәйкес, антициклон еліміздің басым бөлігінде қалыптаспақ жауын-шашынсыз ауа райын анықтайтын болады .
"Тек Қазақстанның батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің күшеюі, тұман, көктайғақ жатқызылады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш ірі қаласы бойынша 2026 жылғы 30 және 31 қаңтар, сондай-ақ 1 ақпанға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.
