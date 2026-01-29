Алматыда ақпан айы +7°С жылумен басталады
Болжамға сәйкес, Алматыда ауа температурасы +7°С-қа дейін көтерілсе, Шымкентте +10°С-қа дейін жылынады. Ал Астанада күн райы әлі де суық болып, ауа температурасы шамамен -7°С деңгейінде сақталады.
Астана
30 қаңтар: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман түсуі мүмкін. Күндіз жел екпіні секундына 10 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -18…-20°С, күндіз -7…-9°С.
31 қаңтар: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Желдің жылдамдығы – 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде -18…-20°С, күндіз -8…-10°С.
1 ақпан: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман, кей жерлерде қатты жел соғуы ықтимал. Ауа температурасы түнде -17…-19°С, күндіз -5…-7°С.
Алматы
30 қаңтар: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз -1…+1°С.
31 қаңтар: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз +1…+3°С.
1 ақпан: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел соғады. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +5…+7°С.
Шымкент
30 қаңтар: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз +1…+3°С.
31 қаңтар: Ауыспалы бұлтты. Түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз жаңбыр. Түнде және таңертең тұман, көктайғақ болуы мүмкін. Жел екпіні секундына 13 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +8…+10°С.
1 ақпан: Ауыспалы бұлтты. Түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз жаңбыр жауады. Желдің жылдамдығы – 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде +1…+3°С, күндіз +8…+10°С.