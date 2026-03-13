#Референдум-2026
Қоғам

Шымкентте +15°С дейін: 14–16 наурызға арналған ауа райы болжамы

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 14:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 14–16 наурызға арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша егжей-тегжейлі ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Егер Астана мен Алматыға көктем баяу жетіп жатса, Шымкентте күн айтарлықтай жылынады: ауа температурасы +15°С-қа дейін көтеріледі.

Астана қаласындағы ауа райы

14 наурыз:

Ауа райы құбылмалы бұлтты, түнде аздаған қар жауады. Көктайғақ болуы мүмкін. Күндіз желдің екпіні секундына 12 метрге дейін жетеді.

Температура: түнде -2…-4°С, күндіз 0…+2°С.

15 наурыз:

Құбылмалы бұлтты, түнде қар жауып, жаяу боран болуы мүмкін, көктайғақ күтіледі. Күндіз жауын-шашын (жаңбыр мен қар) болуы ықтимал, кей жерлерде тұман түседі.

Желдің жылдамдығы 9–14 м/с.

Температура: түнде -3…-5°С, күндіз 0…+2°С.

16 наурыз:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман.

Желдің жылдамдығы 7–12 м/с.

Температура: түнде -5…-7°С, күндіз +2…+4°С.

Ал Алматы мен Шымкентте үш күн бойы жауын-шашын күтілмейді.

Алматы қаласындағы ауа райы

14 наурыз:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел әлсіз.

Температура: түнде -5…-7°С, күндіз +4…+6°С.

15 наурыз:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман.

Температура: түнде -4…-6°С, күндіз +5…+7°С.

16 наурыз:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде тұман.

Температура: түнде -3…-5°С, күндіз +5…+7°С.

Шымкент қаласындағы ауа райы

14 наурыз:

Аз бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман. Желдің жылдамдығы 10 м/с-қа дейін.

Температура: түнде -4…-6°С, күндіз +10…+12°С.

15 наурыз:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с.

Температура: түнде -2…-4°С, күндіз +12…+14°С.

16 наурыз:

Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с.

Температура: түнде 0…-2°С, күндіз +13…+15°С.

Бұған дейін синоптиктер Шығыс Қазақстан облысындағы ауа райының күрт өзгерісі туралы да мәлімет берген еді. Бір күннің ішінде температура айырмасы 45°С-қа дейін жеткен.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
14 және 15 наурыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
17:42, Бүгін
14 және 15 наурыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
17:34, 12 қаңтар 2026
Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
"Жаңбыр, көктайғақ". Еліміз бойынша 25 наурызға арналған ауа райы болжамы
16:32, 24 наурыз 2024
"Жаңбыр, көктайғақ". Еліміз бойынша 25 наурызға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
