Шымкентте +15°С дейін: 14–16 наурызға арналған ауа райы болжамы
Егер Астана мен Алматыға көктем баяу жетіп жатса, Шымкентте күн айтарлықтай жылынады: ауа температурасы +15°С-қа дейін көтеріледі.
Астана қаласындағы ауа райы
14 наурыз:
Ауа райы құбылмалы бұлтты, түнде аздаған қар жауады. Көктайғақ болуы мүмкін. Күндіз желдің екпіні секундына 12 метрге дейін жетеді.
Температура: түнде -2…-4°С, күндіз 0…+2°С.
15 наурыз:
Құбылмалы бұлтты, түнде қар жауып, жаяу боран болуы мүмкін, көктайғақ күтіледі. Күндіз жауын-шашын (жаңбыр мен қар) болуы ықтимал, кей жерлерде тұман түседі.
Желдің жылдамдығы 9–14 м/с.
Температура: түнде -3…-5°С, күндіз 0…+2°С.
16 наурыз:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман.
Желдің жылдамдығы 7–12 м/с.
Температура: түнде -5…-7°С, күндіз +2…+4°С.
Ал Алматы мен Шымкентте үш күн бойы жауын-шашын күтілмейді.
Алматы қаласындағы ауа райы
14 наурыз:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел әлсіз.
Температура: түнде -5…-7°С, күндіз +4…+6°С.
15 наурыз:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман.
Температура: түнде -4…-6°С, күндіз +5…+7°С.
16 наурыз:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде тұман.
Температура: түнде -3…-5°С, күндіз +5…+7°С.
Шымкент қаласындағы ауа райы
14 наурыз:
Аз бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман. Желдің жылдамдығы 10 м/с-қа дейін.
Температура: түнде -4…-6°С, күндіз +10…+12°С.
15 наурыз:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с.
Температура: түнде -2…-4°С, күндіз +12…+14°С.
16 наурыз:
Құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с.
Температура: түнде 0…-2°С, күндіз +13…+15°С.
Бұған дейін синоптиктер Шығыс Қазақстан облысындағы ауа райының күрт өзгерісі туралы да мәлімет берген еді. Бір күннің ішінде температура айырмасы 45°С-қа дейін жеткен.