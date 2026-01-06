#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Қоғам

Синоптиктер еліміз бойынша 7 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады

Қыс, ауа райы болжамы, 7 қаңтар, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 17:35 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК-ның синоптиктері еліміз бойынша 2026 жылғы 7 қаңтар, сәрсенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың айтуынша, циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен республикамыздың солтүстігінде, шығысында және орталық бөлігінде қар жауып, боран соғады, ал еліміздің шығысы қалың қарға оранады.

"Қалған аумақта ауа райы жауын-шашынсыз болады", - дейді метеорологтар.

Рождество күні бүкіл республикада белең алатын ортақ табиғи құбылыстарға тұман, көктайғақ және желдің екпін алуы жатады.

Бұған дейін синоптиктер еліміздің ірі үш қаласы бойынша алдағы үш күнге (7,8,9, қаңтар) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Тұман, боран, көктайғақ". Сәрсенбіде еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
21:28, Бүгін
"Тұман, боран, көктайғақ". Сәрсенбіде еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктер демалыс күндеріне ауа райы болжамын жариялады
14:48, 14 қараша 2025
Синоптиктер демалыс күндеріне ауа райы болжамын жариялады
Жауын, қар және үсік: синоптиктер 5 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
14:56, 04 қазан 2025
Жауын, қар және үсік: синоптиктер 5 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: