Синоптиктер еліміз бойынша 7 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады
"Қазгидромет" РМК-ның синоптиктері еліміз бойынша 2026 жылғы 7 қаңтар, сәрсенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандардың айтуынша, циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен республикамыздың солтүстігінде, шығысында және орталық бөлігінде қар жауып, боран соғады, ал еліміздің шығысы қалың қарға оранады.
"Қалған аумақта ауа райы жауын-шашынсыз болады", - дейді метеорологтар.
Рождество күні бүкіл республикада белең алатын ортақ табиғи құбылыстарға тұман, көктайғақ және желдің екпін алуы жатады.
Бұған дейін синоптиктер еліміздің ірі үш қаласы бойынша алдағы үш күнге (7,8,9, қаңтар) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.
