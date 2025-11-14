#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Қоғам

Синоптиктер демалыс күндеріне ауа райы болжамын жариялады

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 14:48 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 15-17 қарашаға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, кең ауқымды антициклонның әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

"Жауын-шашын (жаңбыр және қар) республиканың батысында, солтүстік-батысында және солтүстігінде жер-жерде өтеді. Бұл өңірлерде жел күшейіп, жаяу бұрқасын мен көктайғақ болуы мүмкін". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Түнгі және таңғы уақытта ел бойынша тұман түседі.

Алдағы үш күндегі ауа температурасы төмендегідей болады:

  • Батыс: күндіз +5…+13°C.
  • Оңтүстік: +12…+20°C.
  • Оңтүстік-батыс: +10…+20°C-тан +7…+16°C-қа дейін төмендейді.
  • Солтүстік-батыс: +3…+15°C-тан -3…+10°C-қа дейін төмендейді.
  • Солтүстік: +3…+8°C-тан -3…+5°C-қа дейін төмендейді.
  • Орталық: +1…+7°C-тан +5…+10°C-қа дейін жоғарылайды.
  • Шығыс: -10…+5°C-тан +1…+12°C-қа дейін жылынады.
  • Оңтүстік-шығыс: +8…+16°C.
  • Таулы өңірлер: -2…+8°C-тан +11…+19°C-қа дейін, кей жерлерде +2…+7°C.

Бүгін, 2025 жылғы 14 қарашада, Қазақстанның бірден жеті қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) жарияланды. Осыған байланысты тұрғындарға ашық ауада серуендеуді шектеу ұсынылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада, Алматыда және Шымкентте 15–17 қарашаға ауа райы болжамы: ауа температурасы +23°C дейін жылынады
16:21, Бүгін
Астанада, Алматыда және Шымкентте 15–17 қарашаға ауа райы болжамы: ауа температурасы +23°C дейін жылынады
Жауын, қар және үсік: синоптиктер 5 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
14:56, 04 қазан 2025
Жауын, қар және үсік: синоптиктер 5 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
Нөсер, найзағай және тұман: синоптиктер 27 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
14:55, 26 қазан 2025
Нөсер, найзағай және тұман: синоптиктер 27 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: