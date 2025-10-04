#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Жауын, қар және үсік: синоптиктер 5 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады

Жауын, қар және үсік: синоптиктер 5 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.10.2025 14:56 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" 2025 жылғы 5 қазанға арналған еліміз бойынша жалпы ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, жексенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Республиканың солтүстігі мен шығысында жаңбыр мен қар жауады.

Ел аумағында жел күшейіп, тұман түседі. Оңтүстікте және оңтүстік-батыста шаңды дауыл, ал шығыста көктайғақ болуы мүмкін.

Батыста, солтүстікте, Жамбыл облысының таулы аймақтарында, Алматы облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, сондай-ақ Жетісу облысының солтүстігі мен орталығында 1-3 градус үсік болады.

Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Жамбыл, Маңғыстау және Қостанай облыстарының жекелеген өңірлерінде өрт қаупі жоғары болады деп болжанады.

Қызылорда, Түркістан, Атырау, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Алматы және Ұлытау облыстарының кей аймақтарында өрт қаупі өте жоғары деңгейде сақталады.

Бұған дейін синоптиктер Алматыдағы бір аптаға арналған ауа райына болжамын ұсынған еді.

Айдос Қали
