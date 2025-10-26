#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Нөсер, найзағай және тұман: синоптиктер 27 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады

Нөсер, найзағай және тұман: синоптиктер 27 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 14:55 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" 2025 жылғы 27 қазанға арналған Қазақстан аумағындағы жалпы ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, батыста, шығыста және елдің оңтүстік таулы аймақтарында жауын-шашын болады, ал батыс өңірлерде нөсер жаңбыр жауады.

Солтүстікте, оңтүстікте және орталықта жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Республика бойынша түнгі және таңғы сағаттарда тұман түседі, ал оңтүстік-батыста найзағай, батыс, оңтүстік және шығыс өңірлерде жел күшейеді.

Өрт қаупі жоғары аймақтар: Ұлытау облысы, Атырау облысының солтүстік-шығысы мен оңтүстік-шығысы, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысы, Жамбыл облысының оңтүстігі мен орталығы, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығы, Алматы және Қарағанды облыстарының батысы, Қостанай мен Ақмола облыстарының оңтүстік-батысы, сондай-ақ Абай облысының оңтүстігі.

Төтенше өрт қаупі Қызылорда, Түркістан, Атырау облысының оңтүстігі мен шығысында, Жамбыл облысының батысы мен солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысы, солтүстік-шығысы мен орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде және Ұлытау облысында күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жауын, қар және үсік: синоптиктер 5 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
14:56, 04 қазан 2025
Жауын, қар және үсік: синоптиктер 5 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
Жаңбыр, қар және көктайғақ: синоптиктер 13 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынды
16:05, 12 қазан 2025
Жаңбыр, қар және көктайғақ: синоптиктер 13 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынды
Найзағай, жаңбыр: синоптиктер 21 қыркүйектің ауа райы туралы айтты
17:22, 20 қыркүйек 2025
Найзағай, жаңбыр: синоптиктер 21 қыркүйектің ауа райы туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: