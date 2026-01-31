#Халық заңгері
Оқиғалар

ТЖМ Қазақстанның таулы аймақтарында қар көшкіні қаупі жоғары екенін ескертті

Қар көшкіні, ТЖМ, Қазақстан, таулы аймақтар, ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.01.2026 10:34 Сурет: ҚР ТЖМ
Қазақстанның таулы аймақтарында қар көшкіні жүру қаупі ұлғайып тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мониторинг және жүргізілген тексерістерге сүйене отырып, Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік мамандары таулы аймақтарда қар қалыңдығының жиналу процесі жалғасып жатқанын анықтады.

"Ауа райының тұрақсыздығына байланысты кейбір учаскелерде қардың өздігінен түсу қаупі сақталуда. Оңтүстік, оңтүстік-шығыс таулы аймақтарда және Шығыс Қазақстан облысының тауларында қар көшкіні қаупі сақталуда. Қалың қар басқан тік таулы беткейлерге шықпаған абзал, себебі бұл қар көшкінінің жүруіне себеп болуы мүмкін", делінген төтеншеліктер хабарламасында. 

Министрлік мәліметінше, жыл басынан бері еліміздің таулы аймақтарында төрт рет қардың өздігінен түсуі тіркелді. Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Алматы қаласының, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының тауларында жалпы көлемі 4 206 текше метрден асатын 17 профилактикалық қар көшкінін түсіру жұмысы жүргізілді.

ТЖМ көшкін туралы ескерту жарияланған кезеңде таулы аймақтарға бармауға, тауға шығу алдында ауа райы болжамымен танысуға және алдын ала маршрутты жоспарлауға, дайындалмаған жерлерде қозғалыс жасамауға, белгіленген жолдарды ұстануға, қар көшкіні қауіпті учаскелер туралы соңғы ақпаратты алу мен қауіпті беткейлерден аулақ болуға кеңес береді. 

"Көп қар жауған жағдайда тауға шығуды қар қалыңдығы тұрақталғанға дейін 2–3 күнге шегеру ұсынылады", делінген ескертуде.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері 31 қаңтарда қолайсыз ауа райына байланысты еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жариялаған болатын.

Камшат Сатиева
