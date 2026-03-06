#Референдум-2026
Қоғам

ТЖМ қар көшкінінің өздігінен түсуі туралы ескертті

ТЖМ қар көшкінінің өздігінен түсуі туралы ескертті, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 21:58 Сурет:
Қазақстанның ТЖМ "Қазселденқорғау" мамандары төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында еліміздің таулы аймақтарындағы қар көшкіні қаупі бар учаскелерді тұрақты түрде бақылап, тексеріп отырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның хабарлауынша, қар көшкіні қаупі кезеңінің басынан бастап (2025 жылдың қараша айынан) республика бойынша 331 жергілікті зерттеу жүргізілді, қар көшкіні түсуі мүмкін жерлерге 110 ескерту белгісі орнатылды.

Халықты ақпараттандыру мақсатында 1 275 ескерту хабарламасы, сондай-ақ 6 103 ақпараттық брошюра таратылды.

2025-2026 жылдарғы қар көшкіні қауіпті кезеңі басталғалы бері Алматы қаласы мен Алматы, Жамбыл облыстарында 61 рет қар көшкінінің өздігінен түсуі тіркелді.

Оқи отырыңыз
ТЖМ Қазақстанның таулы аймақтарында қар көшкіні қаупі жоғары екенін ескертті
10:34, 31 қаңтар 2026
ТЖМ Қазақстанның таулы аймақтарында қар көшкіні қаупі жоғары екенін ескертті
Алматы тауларында қар көшкіні қаупіне байланысты блок-бекеттер қойылады
19:30, 14 ақпан 2026
Алматы тауларында қар көшкіні қаупіне байланысты блок-бекеттер қойылады
"Кез келген уақытта болуы мүмкін": "Қазселденқорғау" мен ТЖД қар көшкіні қаупі барын ескертті
09:42, 09 наурыз 2023
"Кез келген уақытта болуы мүмкін": "Қазселденқорғау" мен ТЖД қар көшкіні қаупі барын ескертті
