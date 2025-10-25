#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

"Тұман түсіп, жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 26 қазанға арналған ауа райы болжамы

Жаңбыр, ауа райы болжамы, 26 қазан, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2025 16:24 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2025 жылдың 26 қазанына арналған ауа райының жалпы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, еліміздің солтүстігінде, шығысында, орталығында, оңтүстігінің таулы аймақтарында жауын-шашын болады, негізінен жаңбыр жауады.

Қазақстанның батысында, солтүстік-батысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Республика бойынша түнде және таңертең тұман, орталықта түнде көктайғақ болады, оңтүстікте күндіз найзағай ойнап, еліміздің оңтүстігінде, шығысында жел екпін алады деп болжанады.

Маңғыстау, Ұлытау облыстарында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Жамбыл облысының орталығында, солтүстігінде, Қызылорда өңірінің орталығында, Алматы, Қарағанды облыстарының батысында, Қостанай және Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қауіп күтіледі.

Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе өңірінің батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде және Ұлытау облысында төтенше өрт қаупі күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер Алматы қаласы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Еліміз бойынша 2 қазанға арналған ауа райы болжамы
17:21, 01 қазан 2023
Еліміз бойынша 2 қазанға арналған ауа райы болжамы
"Жаңбырдың арты қарға ұласады": еліміз бойынша 29 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы
15:32, 28 қыркүйек 2025
"Жаңбырдың арты қарға ұласады": еліміз бойынша 29 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы
Еліміз бойынша 1 қазанға арналған ауа райы болжамы
16:54, 30 қыркүйек 2023
Еліміз бойынша 1 қазанға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: