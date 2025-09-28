#Қазақстан
Қоғам

"Жаңбырдың арты қарға ұласады": еліміз бойынша 29 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы

Қар, жаңбыр, ауа райы болжамы, Қазақстан, 29 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2025 15:32 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК 2025 жылдың 29 қыркүйегіне қатысты Қазақстан аумағы бойынша ауа райының жалпы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, дүйсенбіде Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы жаңбырлы болады. Шығыста, еліміздің орталығында нөсер жаңбыр жауса, солтүстікте, орталықта жауған жаңбыр арты қарға ұласады, оңтүстікте, шығыста найзағай ойнап, бұршақ түседі, қатты жел тұрады деп күтіледі.

Жауын-шашынсыз ауа райы еліміздің батысында ғана сақталады.

Республика бойынша жел күшейіп, түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі.

Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстарының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе, Павлодар облыстарының солтүстігінде сынап бағаны 3 градусқа дейін төмендеп, үсік жүреді деп күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, Атырау өңірінің солтүстік-шығысында, Маңғыстау облысының солтүстігінде, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде өрт қаупі жоғары.

Түркістан, Қызылорда облыстарында, Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында, Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қарағанды, Қостанай облыстарының оңтүстігінде және Ұлытау облысында төтенше өрт қаупі күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
