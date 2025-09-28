#Қазақстан
Қоғам

Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы

Астана, Алматы, Шымкент, ауа райы болжамы, 28 қыркүйек, 29 қыркүйек, 30 қыркүйек , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2025 10:58 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
"Қазгидромет" РМК Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге (28, 29, 30 қыркүйек) арналған ауа райы болжамымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

  • 28 қыркүйек: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады. Түнде және таңертең тұман болады. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 9-14 м/с, таңертең және түстен кейінгі екпіні - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +10...+12°C.
  • 29 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсы. Түнде және таңертең тұман болады. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде: 0...+2°C, күндіз: +5...+7°C.
  • 30 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсы. Түнде және таңертең тұман болады. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде: +1...+3°C, күндіз: +3...+5°C.

Алматы

  • 28 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +14...+16°C, күндіз: +25...+27°C.
  • 29 қыркүйек: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, күндізгі екпіні - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +25...+27°C.
  • 30 қыркүйек: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, күндізгі екпіні - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +20...+22°C.

Шымкент

  • 28 қыркүйек: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсы. Оңтүстік-батыстан, батыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +29...+31°C.
  • 29 қыркүйек: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с, кей тұста - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +13...+15°C, күндіз: +26...+28°C.
  • 30 қыркүйек: аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан шығысқа ойыса соққан желдің екпіні - 8-13 м/с, кей тұста - 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде: +12...+14°C, күндіз: +22...+24°C.

Айта кетсек, синоптиктер бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен болатын.

