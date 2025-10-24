#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

"Күн райы құбылмалы болады". Алматы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы

Алматы, ауа райы болжамы, 25 қазан, 26 қазан, 27 қазан, 28 қазан, 29 қазан, 30-31 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 18:49 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ағымдағы айдың соңына дейінгі ауа райының алдын ала болжамын ұсынды. Мамандар демалыс күндері жылы және күн райы жауын-шашынсыз болатынын айтады. Бірақ, арғы күндері жаңбыр мен қатты жел болатыны болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz.


Синоптиктер айдың соңғы күндері – 30 және 31 қазанда күз өз мезгіліне сай мінез танытады деп атап өтті. Қала көгінде көшпелі бұлт жүреді, жаңбыр болмайды, ақырын шығыстан жел соғады, ал ауа температурасы қолайлы болады: күндіз +16...+18°C, түнде: +5...+7°C.

2025 жылғы 25-31 қазанға арналған Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы:

25 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +7...+9°C, күндіз: +20...+22°C.


"Қазгидромет" РМК-ның Алматы және Алматы облысы бойынша филиалының жетекші инженер-синоптигі Гүлтаңсық Медеуованың айтуынша, қазан айының соңында ау райы Алматыда күзге тән мінез танытып, құбылмалы болады.

"Қалада 25-27 қазан аралығында ауа райы жылы болады. Аспанда көшпелі бұлттар байқалады, бірақ жауын-шашын күтілмейді. Күндіз сынап бағаны +20...+22°C, ал түнде +7...+9°C жылыны көрсетеді, алайда 28 және 29 қазанда табиғат қарашаның жақындағанын еске салады: аздап жаңбыр жауады, солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 13 м/с дейін. Температура да сәл төмендейді – күндіз: +16...+18°C, түнде: +6...+8°C". Жетекші инженер-синоптик Гүлтаңсық Медеуова

Синоптиктер айдың соңғы күндері – 30 және 31 қазанда күз өз мезгіліне сай мінез танытады. Қала көгінде көшпелі бұлт жүреді, жаңбыр болмайды, ақырын шығыстан жел соғады, ал ауа температурасы қалыпты әрі қолайлы болады: күндіз +16...+18°C, түнде: +5...+7°C.

Алматы қаласы бойынша 2025 жылғы 25-31 қазанға арналғанауа райы болжамы:

  • 25 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +7...+9°C, күндіз: +20...+22°C.
  • 26 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +20...+22°C.
  • 27 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +18...+20°C.
  • 28 қазан: аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауады. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұста - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +8...+10°C, күндіз: +16...+18°C.
  • 29 қазан: аспан бұлтты,  түнде және таңертең жаңбыр жауады. Солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай ойыса соққан желдің екпіні - 3-8 м/с, кей тұста - 13 м/с. Ауа температурасы түнде: +6...+8°C, күндіз: +15...+17°C.
  • 30-31 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде: +5...+7°C, күндіз: +16...+18°C.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда Республика күнінде ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
