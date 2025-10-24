#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Қоғам

Елімізде Республика күнінде ауа райы қандай болады

Республика күні, 25 қазан, ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 17:58 Сурет: akorda.kz
Қазақстанда алдағы сенбіде, 2025 жылғы 25 қазанда жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республика күнінде жауын-шашын еліміздің кейбір өңірлерінде ғана болатыны болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі ұсынған болжамға сәйкес:

"Солтүстік антициклондар әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Тек солтүстік-батыста, солтүстікте, орталықта, оңтүстіктің таулы аймақтарында фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты жауын-шашын, онда да негізінен жаңбыр жауады деп күтіледі. Республикамыздың басым бөлігінде түнде және таңертең тұман болып, еліміздің солтүстігінде, оңтүстік-шығысында жел тұрады деп күтіледі".

Бұл ретте Қазақстанның бірқатар өңірлерінде мынандай қауіпті табиғи құбылыстар күтіледі:

  • өрт қаупі жоғары - Маңғыстау, Ұлытау облыстарында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының оңтүстігінде, орталығында, Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында, Алматы, Қарағанды облыстарының батысында, Қостанай және Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, Абай облысының оңтүстігінде,
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау өңірінің оңтүстігінде, шығысында, батысында, Жамбыл облысының солтүстігінде, батысында, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігінде және Ұлытау облысында.

Синоптиктер бүгін Алматы, Астана және тағы 11 қала тұрғындарына ауа сапасына қатысты ескерту жариялаған болатын

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Күн райы құбылмалы болады". Алматы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы
18:49, Бүгін
"Күн райы құбылмалы болады". Алматы бойынша алдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Елімізде 6 наурызда ауа райы қандай болады
18:47, 05 наурыз 2025
Елімізде 6 наурызда ауа райы қандай болады
Астана, Алматы, Шымкент: Республика күнінде ауа райы қандай болады
18:11, 24 қазан 2023
Астана, Алматы, Шымкент: Республика күнінде ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: